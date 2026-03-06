OP-Schock: Paulo Dybala hat einen Eingriff am linken Knie vollzogen

Paulo Dybala hat sich wegen seinen anhaltenden Knieproblemen einem Eingriff unterziehen lassen.

In Absprache mit der AS Roma wurde am Freitagmorgen nach Angaben von «Sky Italia» eine Arthroskopie vorgenommen. Dybala kehrte am Donnerstag zwischenzeitlich ins Training zurück. Dabei tauchten aber erneut Schmerzen und Beschwerden auf. Deshalb wurde die Operation beschlossen.

Bei der Arthroskopie geht es darum, zu erkennen, was genau das Problem mit Dybalas linkem Knie ist. Es ist also ein explorativer Eingriff. Welche weiteren Massnahmen oder gar Operationen nun folgen, ist noch unklar. Der 32-jährige Argentinier hat seit Ende Januar keine Spiele mehr bestritten. Sein Vertrag bei den Giallorossi läuft im Sommer aus.