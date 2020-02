Coronavirus: Serie A sagt drei Spiele ab

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus in Norditalien wurden drei für Sonntag angesetzte Partien in der Serie A abgesagt.

Auch auf den Fussball nimmt der Coronavirus seine Auswirkungen. Da keine Region in Europa so stark betroffen ist wie der Norden Italiens wurden gleich drei Serie A-Spiele, die am Sonntag stattfinden sollten, abgesagt.

Die Begegnungen zwischen Inter Mailand und Sampdoria Genua, Atalanta und US Sassuolo Calcio sowie Hellas Verona und Calgliari Calcio werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

In Italien sind bisher 76 Infektionen mit dem Virus, der seinen Ursprung in China hat, erfasst worden.

adk 23 Februar, 2020 10:17