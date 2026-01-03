FCZ einigt sich mit Interessent auf Transfer von Cheveyo Tsawa

Cheveyo Tsawa wird den FCZ voraussichtlich verlassen. Die Zürcher sollen mit einem Interessenten eine Einigung bezüglich eines Transfer gefunden haben.

Der FC Zürich und Cheveyo Tsawa werden wohl bald getrennte Wege gehen. Der Journalist Sacha Tavolieri berichtet für das Schweizer «Sky», dass sich der FCZ und der Pisa Sporting Club grundsätzlich auf einen Transfer von Tsawa geeinigt haben.

Das Ablösepaket soll bei sechs Millionen Euro liegen, einschliesslich Bonuszahlungen sowie einer Weiterverkaufsklausel. Im Moment arbeiten die involvierten Vereine noch die letzten Details aus.

Nach Informationen von 4-4-2.ch signalisiert auch Brügge konkretes Interesse an Tsawa, der sich aber offenbar für einen Wechsel nach Pisa entschieden hat.

Der 19-Jährige soll vom sportlichen Projekt des Pisa Sporting Club, aber auch von seinem Besuch in der Stadt und deren Einrichtungen überzeugt worden sein, die ausschlaggebend für seine Entscheidung waren. Tsawa soll einen bis Juni 2030 datierten Vertrag unterzeichnen.