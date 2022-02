Nächster Star für die MLS: Serie A-Kapitän Domenico Criscito wechselt nach Toronto

Die MLS wird um eine weitere europäische Attraktion reicher: Genuas Kapitän Domenico Criscito heuert beim Toronto FC an.

Der 36-jährige Abwehrspieler ist noch bis 2023 an seinen derzeitigen Klub gebunden. Laut Transferexperte Gianluca di Marzio steht er aber kurz vor einer Einigung mit dem kanadischen MLS-Klub. Dort soll Criscito einen Zweijahresvertrag unterzeichnen. Der frühere Nationalspieler lief in der Vergangenheit auch für Juventus und Zenit St. Petersburg auf. Nun möchte er in Nordamerika noch einmal ein neues Kapitel aufschlagen.

psc 23 Februar, 2022 17:39