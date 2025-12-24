Juventus sucht neuen Torhüter und hat eine Shortlist erstellt

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Dezember, 2025 15:42
Juventus-Keeper Mattia Perin drängt auf eine Rückkehr zum FC Genua, wo er sich mehr Spielpraxis erhofft als in Turin. Aus diesem Grund erstellen die Turiner für die Torhüter-Suche eine Shortlist.

Die Position von Stammkeeper Michele De Gregorio bleibt vorerst unangefochten. Dahinter könnte aber bereits im Januar eine neue Nummer 2 den Weg zur alten Dame finden. Gemäss «tuttomercatoweb» kursieren in Turin bereits mehrere Namen. Darunter Dominik Livakovic (30, von Fenerbahçe an Girona ausgeliehen), Christos Mandas (24, Lazio) und Nicola Leali (32, FC Genua).

Auch weitere Namen könnten noch den Weg auf die Shortlist finden. Perin seinerseits soll vor allem bei Genuas neuem Trainer Daniele De Rossi hoch im Kurs stehen. Der 33-jährige Routinier wurde beim Klub ausgebildet und ist diesem weiterhin verbunden. Perins Vertrag bei Juve läuft aber bis 2027. Der Verein wird ihn nur abgeben, falls ein Ersatz gesichert werden kann.

