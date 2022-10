15 Millionen: Inter Mailand interessiert sich für Fenerbahce-Star

Inter Mailand macht sich Gedanken über Spieler, die im kommenden Januartransferfenster geholt werden könnten. Einer der Leistungsträger bei Fenerbahce kommt hierfür offenbar infrage.

Miguel Crespo hat sich bei Inter Mailand in den Fokus gespielt. Laut «Sportmediaset» steht der Mittelfeldspieler von Fenerbahce für den Januar auf der Einkaufsliste. Für den 26-Jährigen würde rund 15 Millionen Euro Ablöse anfallen.

Crespo spielt seit anderthalb Jahren an der Schwarzmeerküste, kam 2021 für 1,5 Millionen Euro von Estoril Praia. In der laufenden Saison ist er mit zwei Toren und einer Vorlage in sechs Meisterschaftsspielen gut dabei.

Zudem spielte Crespo bereits in der Qualifikation zur Champions League, der Europa League und dort aktuell in der Gruppenphase. Crespos Vertrag ist noch bis 2024 datiert, kann aber per Option um eine weiter Saison verlängert werden.

aoe 22 Oktober, 2022 15:31