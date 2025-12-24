Barça buhlt bereits für den Januar um Inter-Star Alessandro Bastoni

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA CHALLENGE LEAGUE PREMIER LEAGUE LA LIGA SERIE A LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Dezember, 2025 14:28
Der FC Barcelona will seine Defensive im anstehenden Transferfenster vom Januar verstärken und plant einen Angriff auf Inter-Profi Alessandro Bastoni.

Damit würden sich die Katalanen gleich im obersten Regal bedienen. Der 26-jährige Italiener ist sowohl bei den Nerazzurri wie auch in der Squadra Azzurra eine Teamstütze. Sein Vertrag bei Inter läuft bis 2028. Eigentlich ist es undenkbar, dass ihn Inter mitten in der Saison ziehen lässt. Gemäss «Mundo Deportivo» wird die Personalie in Barcelona derzeit trotzdem diskutiert.

Was ihnen helfen könnte: Der Abwehrspieler scheint einem Wechsel zum La Liga-Klub sehr offen gegenüber zu stehen. Einige Fan-Kommentare, die ihn zum entsprechenden Wechsel ermuntern wollten, versah er jedenfalls mit Likes.

Fraglich ist indes, wie ein Transfer von Barça-Seite her finanziert werden soll. Deshalb werden auch noch andere Innenverteidiger gehandelt. Es sind dies Nicolas Otamendi (37, Benfica), Stefan de Vrij (33, Inter) Diogo Leite (26, Union Berlin), Marcos Senesi (28,Bournemouth), Diego Llorente (32,Real Betis), Luiz Felipe (28,Rayo Vallecano) und Juan Foyth (27,Villarreal).

