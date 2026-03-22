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Inter nimmt neuen Anlauf bei Chelsea-Talent Santos

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 22 März, 2026 13:23
Inter nimmt neuen Anlauf bei Chelsea-Talent Santos

Inter Mailand hat sein Interesse an Andrey Santos offenbar erneut konkretisiert. Sportdirektor Piero Ausilio nutzte einen Aufenthalt in London rund um Champions-League-Spiele, um Gespräche zu führen – dabei soll auch der Name des Chelsea-Mittelfeldspielers wieder Thema gewesen sein.

Bereits im vergangenen Sommer hatten die Nerazzurri einen Versuch gestartet, waren jedoch an den hohen Forderungen der Blues gescheitert. Intern genießt der 21-jährige Brasilianer weiterhin grosse Wertschätzung. Bei Inter geht man davon aus, dass sich die Rahmenbedingungen für einen Transfer nach Saisonende verbessern könnten – insbesondere, weil Santos in der Premier League bislang keinen festen Stammplatz innehat. Diese Situation könnte Chelsea gesprächsbereiter machen als noch vor einigen Monaten.

Santos, der bislang vier Länderspiele für Brasilien bestritten hat, steht seit Januar 2023 bei den Londonern unter Vertrag, der noch bis 2030 läuft. In der laufenden Saison kommt er auf 22 Einsätze in der Premier League. Sein Marktwert wird derzeit auf rund 45 Millionen Euro geschätzt. Neben Inter sollen auch Juventus Turin und Manchester United ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler geworfen haben.

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