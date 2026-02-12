Barça-Präsidenten-Kandidat Victor Font kündigt Rückkehr von Messi an

Beim FC Barcelona steht in diesem Frühjahr ein Kampf um das Präsidentenamt an, bei dem mit allen Mitteln gekämpft wird. Herausforderer Victor Font spuckt grösse Töne und spricht auch von einer Rückkehr von Lionel Messi.

Der 53-Jährige ist ein grosser Kritiker von Amtsinhaber Joan Laporta und will diesen stürzen. In einem Gespräch mit «Cadena SER» wirft Font seinem Rivalen vor, dass dieser 2021 für ein zerrüttetes Verhältnis zu Messi gesorgt habe, das bis heute nicht gekittet sei. Der Superstar verliess den Verein damals aus finanziellen Gründen.

Auch die jüngsten Ereignisse bringen Font auf die Palme: «Die Tatsache, dass er (Messi, Anm. d. Red.) sich ins Camp Nou hineinschleichen muss, dass wir die Beziehungen zu Leo abgebrochen haben und nicht zu Real Madrid, ist unverzeihlich. Eine Versöhnung mit Messi sollte seit seinem Abschied oberste Priorität haben.» Der konkrete Vorwurf lautet, dass Laporta ein gutes Verhältnis zu Real-Präsident Perez pflege, aber zu Messi den Draht nach wie vor nicht finde.

Font kündigt an, dass sich insbesondere in der Personalie einiges ändern werde, sofern er die Wahl am 15. März gewinnen sollte: «Wir haben ein Projekt, um Brücken wieder aufzubauen. Was klar ist: Unter Laporta kommt er nicht zurück.» Font hingegen spricht von einer «Drei-Säulen-Offensive», um Messi zurückzuholen – mit institutioneller, sportlicher und kommerzieller Einbindung.

Der potentielle neue Barça-Präsident thematisiert weitere personelle Wechsel. Deco sei beispielsweise nicht sein Sportdirektor. Der Portugiese müsste gehen. Dies kommt aber beispielsweise bei Trainer Hansi Flick nicht gut an, an dem Font wiederum festhalten möchte.