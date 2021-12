Begehrter Gleison Bremer wird FC Turin im Winter nicht verlassen

Für den FC Turin ist es überhaupt kein Thema, seinen begehrten Innenverteidiger Gleison Bremer im nahenden Wintertransferfenster abzugeben.

Gleison Bremer wird den FC Turin im Januar definitiv nicht verlassen. “Verlässt uns Bremer im Januar?”, stellte Klubbesitzer Urbano Cairo während einer Medienrunde zunächst die hypothetische Frage, um dann nachzuschieben: “Auf keinen Fall. Im Moment habe ich noch mit niemandem gesprochen.”

Der brasilianische Innenverteidiger spielt eine hervorragende Saison und weckt durch seine Auftritte Begehrlichkeiten in ganz Europa. Dem FC Chelsea, Tottenham Hotspur, dem FC Liverpool, Inter Mailand, Juventus Turin und dem SSC Neapel war in der jüngsten Vergangenheit Interesse an Bremer nachgesagt worden.

Bei anhaltender Form scheint allerdings sicher, dass Torino seinen Starverteidiger nicht über die aktuelle Saison hinaus halten kann. Bremers Vertrag läuft noch bis 2023, über eine mögliche Verlängerung ist bisher nichts bekannt.

aoe 18 Dezember, 2021 11:51