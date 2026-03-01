SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Unzufriedene Situation

Juventus hält an Kolo Muani fest – PSG-Kontakte wieder aufgenommen

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 1 März, 2026 07:58
Juventus hält an Kolo Muani fest – PSG-Kontakte wieder aufgenommen

Juventus Turin sieht in Randal Kolo Muani weiterhin das zentrale Transferziel für die Sturmspitze. Laut italienischen Berichten wurden die Beziehungen zu Paris Saint-Germain zuletzt wieder intensiviert, was neue Gespräche erleichtern könnte.

Demnach hängt ein möglicher Vorstoss der Turiner jedoch massgeblich von den finanziellen Rahmenbedingungen ab. Juventus muss interne Budgetvorgaben einhalten, bevor konkrete Schritte eingeleitet werden können. Weitere Quellen betonen, dass Kolo Muani für die Bianconeri der einzige ernsthafte Kandidat für die Mittelstürmer-Position gewesen sei.

Ein Wechsel kam bislang jedoch nicht zustande – stattdessen blieb der Angreifer bei Tottenham Hotspur. Ob Juventus im kommenden Transferfenster einen erneuten Anlauf unternimmt, dürfte vor allem davon abhängen, ob eine wirtschaftlich tragfähige Lösung mit PSG gefunden werden kann.

Mehr Dazu
Wird richtig teuer

Real Madrid: Dieser Topspieler ist Transferziel Nummer 1 im Sommer
Vertragszwist

Deshalb hat sich PSG wirklich von Donnarumma getrennt
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal
Unterschiedliche Vorstellungen

PSG stösst bei Plänen mit Ousmane Dembélé auf Probleme
Darunter die Bayern

Für Zinédine Zidane kommen nur vier Vereine infrage
Mehr entdecken
Unzufriedene Situation

Juventus hält an Kolo Muani fest – PSG-Kontakte wieder aufgenommen

1.03.2026 - 07:58
PSG ist dran

Tapsoba vor möglichem Abgang nach Frankreich

22.02.2026 - 14:23
Verletzt ausgewechselt

PSG bangt erneut um Ousmane Dembélé

18.02.2026 - 09:13
Für den Sommer

Real Madrid setzt 6 hochkarätige Mittelfeldspieler auf die Shortlist

11.02.2026 - 17:53
PSG gegen Ligakonkurrent

Champions League-Auslosung: Die Playoff-Duelle stehen

30.01.2026 - 12:33
Nach 22 Minuten ausgewechselt

PSG-Coach Luis Enrique befürchtet schlimme Verletzung bei Kvaratskhelia

29.01.2026 - 10:07
Leihabbruch denkbar

Juve kann bei Bemühungen um Kolo Muani auf die Spurs zählen

28.01.2026 - 16:57
Weltfussballer soll kommen

Die Saudi-Liga startet für den Sommer das Projekt Ousmane Dembélé

28.01.2026 - 14:24
Mehr Gehalt

PSG verhandelt mit Dembélé – Durchbruch lässt auf sich warten

21.01.2026 - 18:08
Nach Spanien

Paris bremst Pläne bei Kang-in Lee

21.01.2026 - 17:00