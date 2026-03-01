Juventus hält an Kolo Muani fest – PSG-Kontakte wieder aufgenommen

Juventus Turin sieht in Randal Kolo Muani weiterhin das zentrale Transferziel für die Sturmspitze. Laut italienischen Berichten wurden die Beziehungen zu Paris Saint-Germain zuletzt wieder intensiviert, was neue Gespräche erleichtern könnte.

Demnach hängt ein möglicher Vorstoss der Turiner jedoch massgeblich von den finanziellen Rahmenbedingungen ab. Juventus muss interne Budgetvorgaben einhalten, bevor konkrete Schritte eingeleitet werden können. Weitere Quellen betonen, dass Kolo Muani für die Bianconeri der einzige ernsthafte Kandidat für die Mittelstürmer-Position gewesen sei.

Ein Wechsel kam bislang jedoch nicht zustande – stattdessen blieb der Angreifer bei Tottenham Hotspur. Ob Juventus im kommenden Transferfenster einen erneuten Anlauf unternimmt, dürfte vor allem davon abhängen, ob eine wirtschaftlich tragfähige Lösung mit PSG gefunden werden kann.