Blas Riveros verlässt den FCB in Richtung Dänemark

Linksverteidiger Blas Riveros verlässt den FC Basel nach vier Jahren und wechselt nach Dänemark.

Der 22-Jährige spielte unter dem neuen FCB-Trainer Ciriaco Sforza keine Rolle mehr und nimmt nun bei Brondby IF eine neue Herausforderung an. Blas Riveros stiess im Sommer 2016 aus seiner paraguayischen Heimat zum FCB, konnte da aber nur phasenweise überzeugen. In dieser Saison bestritt er nur noch einen Kürzesteinsatz in der Super League.

Blas Riveros er ny mand på Vestegnen 🇵🇾💛💙https://t.co/8QkzfT2ccI — BrondbyIF (@BrondbyIF) October 5, 2020

psc 5 Oktober, 2020 12:10