Der FC Basel schielt auf Bayern-Verteidiger Lars Mai

Der FC Basel ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Im Fokus ist nun auch Bayern-Verteidiger Lars Mai.

Der 21-Jährige hat die abgelaufene Saison auf Leihbasis beim deutschen Zweitligisten Darmstadt 98 bestritten. Nun steht im Sommer erst einmal die Rückkehr nach München an. Allerdings könnte er direkt an einen anderen Klub abgegeben – erneut per Leihe oder auch mittels Verkauf. Laut der Münchner “tz” ist der FC Basel einer der Interessenten für Lars Mai. Auch Vitesse Arnheim aus den Niederlanden, diverse deutsche Zweitligisten und spanische Klubs schielen auf den spielstarken Abwehrspieler. Wo der gebürtige Dresdner seine Karriere fortsetzen will und wird, ist offen. An Offerten fehlt es dem Youngster, der zuletzt den U21-Europameistertitel jedenfalls nicht.

psc 8 Juni, 2021 16:21