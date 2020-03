FCB vs. Eintracht: Auch Rückspiel findet in Frankfurt statt

Der FC Basel, Eintracht Frankfurt und die UEFA haben eine Lösung für das Rückspiel des Europa League-Achtelfinals gefunden: Dieses findet ebenfalls in Frankfurt statt.

Dies kommunizieren die beiden Klubs kurz vor Anpfiff des Hinspiels am Donnerstagabend. Die Basler Behörden hatten für die in Basel geplante Partie vom 19. März keine Erlaubnis erteilt.

“Die involvierten Parteien haben sich kollegial und im Sinne des Sports in allen organisatorischen Punkten geeinigt. Auch dieses Spiel wird aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus aller Voraussicht nach leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müssen”, heisst es in einer Mitteilung auf der Webseite des FCB.

Ob die Partie tatsächlich stattfindet, ist allerdings offen. Am Dienstag hat die UEFA zu einer Videkonferenz geladen, wo über die Fortsetzung (oder den Abbruch) der Europacup-Wettbewerbe in dieser Saison befunden wird.

Basels CEO Roland Heri sagt zur vorläufigen Entscheidung: “Wir haben uns in der kurzen Zeit seit dem behördlichen Entscheid, dass das Rückspiel nicht in Basel stattfinden kann, zusammengesetzt und die Optionen geprüft. Dabei sind wir schnell zur Ansicht gekommen, dass eine Austragung im Stadion unseres Achtelfinal-Gegners unter den gegebenen Umständen und aus organisatorischen Gründen am meisten Sinn macht. Der FC Basel bedankt sich bei Eintracht Frankfurt und der UEFA für die konstruktiven sowie zielführenden Gespräche und hofft auf eine faire und spannende Affiche.”

