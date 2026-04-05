Arsenal prüft Transfer von U-Nationalspieler

Arsenal beschäftigt sich offenbar mit Nicolò Tresoldi als möglicher Alternative für die Offensive. Sollte ein Transfer von Julián Álvarez nicht zustande kommen, könnten die Gunners ihre Bemühungen um den Angreifer des FC Brügge intensivieren.

Die Berichte zur aktuellen Lage fallen jedoch unterschiedlich aus. Während «Sky Deutschland» und Journalist Christian Falk davon sprechen, dass Arsenal zu den Favoriten zählt und Gespräche laufen, zeichnen andere Quellen ein zurückhaltenderes Bild. Transferexperte Fabrizio Romano betont, dass die Situation derzeit nicht konkret sei und keine fortgeschrittenen Verhandlungen stattfinden.

Auch Florian Plettenberg berichtet, dass es bislang lediglich eine Anfrage gegeben habe, ohne dass sich daraus konkrete Schritte entwickelt hätten. Damit bleibt Tresoldi zwar ein beobachteter Kandidat, ein unmittelbarer Transfer ist aktuell jedoch nicht in Sicht.