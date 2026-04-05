BVB hat Benkara weiter im Fokus für den Sommer

Die Zukunft von Elias Benkara bei Borussia Dortmund bleibt ungewiss. Wie die „BILD“ berichtet, zeigt nun auch Feyenoord Interesse am Innenverteidiger, dessen Vertrag im Sommer 2026 ausläuft. Damit erweitert sich der Kreis der potenziellen Abnehmer für das BVB-Talent.

Parallel dazu laufen weiterhin Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung in Dortmund, eine Einigung wurde bislang jedoch nicht erzielt. Ein Grund dafür soll die sportliche Perspektive sein: Benkara zeigte sich demnach enttäuscht, dass seine Nähe zur Profimannschaft bislang nicht in entsprechende Einsatzzeiten mündete.

Finanziell bewegt sich ein möglicher Transfer aktuell noch auf überschaubarem Niveau. Während sein Marktwert bei etwa 50.000 Euro liegt, wird der tatsächliche Wechselpreis stark von seiner Vertragssituation abhängen und könnte laut Schätzungen zwischen 200.000 und 400.000 Euro liegen. Zudem könnten bei einem internationalen Transfer Ausbildungsentschädigungen gemäss FIFA- und UEFA-Regularien eine Rolle spielen.