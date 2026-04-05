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AZ fordert Rekordsumme

Kees Smit bleibt wohl international heiss begehrt

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 5 April, 2026 15:53
Kees Smit bleibt wohl international heiss begehrt

Ein Wechsel von Kees Smit innerhalb der Eredivisie scheint aktuell nahezu ausgeschlossen. Mohamed Ihattaren erklärte, dass ein Transfer zu einem niederländischen Topklub „definitiv nicht passieren“ werde – vor allem wegen der hohen Preisvorstellungen von AZ Alkmaar.

Demnach soll AZ für den 20-jährigen Mittelfeldspieler eine Ablöse von bis zu 60 Millionen Euro ansetzen. Eine Summe, die laut Ihattaren für Vereine wie Ajax, PSV Eindhoven oder Feyenoord nicht realistisch zu stemmen ist. Damit dürfte ein möglicher Wechsel eher ins Ausland führen, sollte sich ein Klub finden, der diese Forderungen erfüllt.

Smit steht noch bis Sommer 2028 bei AZ unter Vertrag und hat sich in dieser Saison weiter etabliert. In 23 Eredivisie-Einsätzen gelangen ihm drei Tore und zwei Vorlagen. Zudem hat er bereits ein Länderspiel für die Niederlande absolviert. Sein aktueller Marktwert liegt bei rund 25 Millionen Euro.

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