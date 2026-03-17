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Bendeguz Kovacs

Der BVB hat einen Guirassy-Nachfolger gefunden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 März, 2026 14:20
Der BVB hat einen Guirassy-Nachfolger gefunden

Bei Borussia Dortmund könnte es im Sommer insbesondere in der Offensive zu Veränderungen kommen. Serhou Guirassy ist ein potentieller Abgangskandidat. Für die langfristige Nachfolge haben die BVB-Bosse einen Ungarn im Blickfeld. Die Rede ist von Bendeguz Kovacs.

Der 18-Jährige läuft derzeit für die zweite Mannschaft von AZ Alkmaar auf und hat einige Begehrlichkeiten geweckt. Laut «Gazzetta dello Sport» zählt der Bundesligist ebenso wie Juventus und Sporting zu den Interessenten für den 1.98 Meter grossen Stürmer. Für Kovacs wird es im Sommer wohl zu einem Grossklub gehen. Als Ablöse sind rund 5 Mio. Euro gefordert. In Dortmund könnte er möglicherweise nicht sofort die Guirassy-Nachfolge antreten, aber perspektivisch schon.

Kovacs hat in dieser Saison unter anderem in der Youth League überzeugt. Dort sind dem Youngster in sechs Einsätzen ganze neun Treffer gelungen. Inzwischen wird er bei Alkmaar aber vorwiegend im Erwachsenenbereich eingesetzt. Aufgrund seiner Körpergrösse bietet sich dies auch an. Kovacs ist Linksfuss und auch in den ungarischen Nachwuchsauswahlen tätig. In die Niederlande ist er bereits im Alter von 14 Jahren gekommen. Bald könnte es für ihn in ein weiteres neues Land gehen.

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