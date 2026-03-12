SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Bendeguz Kovacs

Juve will sich 1.99-Meter-Stürmer aus Ungarn sichern

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 12 März, 2026 15:57
Juve will sich 1.99-Meter-Stürmer aus Ungarn sichern

Juventus gehört zu den Klubs, die sich für die Dienste des erst 18-jährigen Stürmers Bendeguz Kovacs interessieren.

Der gross gewachsene Angreifer ist aus seiner ungarischen Heimat bereits vor knapp fünf Jahren in die Niederlande umgezogen. Dort kommt er bei AZ Alkmaar seit Beginn dieses Jahres für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Für Aufsehen sorgte er vor allem in der Youth League, wo er in sechs Spielen neun Treff erzielte. Alkmaar lässt ihn längst auch bei den Profis mittrainieren.

Insbesondere aufgrund seiner Physis steht er bei diversen europäischen Topklubs auf dem Schirm. Gemäss «Gazzetta dello Sport» ist Juve an vorderster Front dabei und könnte bereits im Sommer aktiv werden. Als Ablöse sollen rund 5 Mio. Euro notwendig sein. Kovacs ist ungarischer U19-Nationalspieler und vertraglich bis 2028 an Alkmaar gebunden.

Mehr Dazu
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
Vlahovic für Guerreiro?

Juve schlägt den Bayern spektakulären Spielertausch vor
In die Heimat

Donnarumma plant schon den Abflug zu Juventus Turin
Bayern lauert

Abgang provoziert: Vlahovic fehlt beim Juve-Weihnachtsessen
Kann ablösefrei wechseln

Juve-Stürmer Dusan Vlahovic hat für den Sommer einen Traumklub
Mehr entdecken
Bendeguz Kovacs

Juve will sich 1.99-Meter-Stürmer aus Ungarn sichern

12.03.2026 - 15:57
Djed Spence

Juventus steht vor 30 Mio. Euro-Transfer für die Abwehr

10.03.2026 - 14:41
Bis 2028

Juve-Coach Luciano Spalletti verlängert bis zum nächsten Spiel

9.03.2026 - 17:53
Grosses Interesse

Premier-League-Klubs beobachten Juventus-Verteidiger Pierre Kalulu

8.03.2026 - 19:11
Die Hintergründe

Juventus Turin schliesst Akte Xaver Schlager wohl

7.03.2026 - 10:55
Freie Auswahl

Für Nicolas Jackson stehen die Interessenten Schlange

3.03.2026 - 15:39
Neuer Vertrag

Juventus verkündet die Verlängerung mit Weston McKennie

2.03.2026 - 18:47
Wechselkandidat

Juventus mit konkretem Interesse an Guglielmo Vicario

1.03.2026 - 17:56
Schwierige Verhandlungen

AS Rom prüft Sommer-Option bei Teun Koopmeiners

1.03.2026 - 13:46
Stürmer-Suche

Milan prüft Vlahović – aber Kurswechsel möglich

1.03.2026 - 10:59