Juve will sich 1.99-Meter-Stürmer aus Ungarn sichern

Juventus gehört zu den Klubs, die sich für die Dienste des erst 18-jährigen Stürmers Bendeguz Kovacs interessieren.

Der gross gewachsene Angreifer ist aus seiner ungarischen Heimat bereits vor knapp fünf Jahren in die Niederlande umgezogen. Dort kommt er bei AZ Alkmaar seit Beginn dieses Jahres für die zweite Mannschaft zum Einsatz. Für Aufsehen sorgte er vor allem in der Youth League, wo er in sechs Spielen neun Treff erzielte. Alkmaar lässt ihn längst auch bei den Profis mittrainieren.

Insbesondere aufgrund seiner Physis steht er bei diversen europäischen Topklubs auf dem Schirm. Gemäss «Gazzetta dello Sport» ist Juve an vorderster Front dabei und könnte bereits im Sommer aktiv werden. Als Ablöse sollen rund 5 Mio. Euro notwendig sein. Kovacs ist ungarischer U19-Nationalspieler und vertraglich bis 2028 an Alkmaar gebunden.