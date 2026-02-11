Real Madrid setzt 6 hochkarätige Mittelfeldspieler auf die Shortlist

Real Madrid will seine Schaltzentrale im Sommer verstärken. Auf der Shortlist stehen sechs Top-Namen.

Angeführt wird die Liste laut «Mundo Deportivo» von ManCity-Spielmacher Rodri, den Real sogar schon seit mehreren Jahren in Fokus hat. Ob er verfügbar wird, ist allerdings fraglich. Deshalb stehen auch andere Spieler im Fokus. Namentlich ebenfalls genannt werden Vitinha (PSG), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Adam Wharton (Crystal Palace) und Kees Smit (AZ Alkmaar).

Alle diese Profis spielen in ihren Vereinen tragende Rollen. Teilweise spielen sie schon bei absoluten Topklubs. Zumindest der Engländer Wharton und der Niederländer Smit werden ihre jetzigen Vereine aber wohl nach dieser Saison verlassen. Neben Real blicken jedoch auch andere Klubs auf sie. In jedem Fall wird es ziemlich teuer.

Real will auch noch in anderen Mannschaftsteilen nachlegen. Insbesondere in der Defensive. Auch im Mittelfeldzentrum sieht man jedoch Handlungsbedarf.