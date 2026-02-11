SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Für den Sommer

Real Madrid setzt 6 hochkarätige Mittelfeldspieler auf die Shortlist

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 Februar, 2026 17:53
Real Madrid setzt 6 hochkarätige Mittelfeldspieler auf die Shortlist

Real Madrid will seine Schaltzentrale im Sommer verstärken. Auf der Shortlist stehen sechs Top-Namen.

Angeführt wird die Liste laut «Mundo Deportivo» von ManCity-Spielmacher Rodri, den Real sogar schon seit mehreren Jahren in Fokus hat. Ob er verfügbar wird, ist allerdings fraglich. Deshalb stehen auch andere Spieler im Fokus. Namentlich ebenfalls genannt werden Vitinha (PSG), Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Adam Wharton (Crystal Palace) und Kees Smit (AZ Alkmaar).

Alle diese Profis spielen in ihren Vereinen tragende Rollen. Teilweise spielen sie schon bei absoluten Topklubs. Zumindest der Engländer Wharton und der Niederländer Smit werden ihre jetzigen Vereine aber wohl nach dieser Saison verlassen. Neben Real blicken jedoch auch andere Klubs auf sie. In jedem Fall wird es ziemlich teuer.

Real will auch noch in anderen Mannschaftsteilen nachlegen. Insbesondere in der Defensive. Auch im Mittelfeldzentrum sieht man jedoch Handlungsbedarf.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Intensive Kontakte

Berater Pini Zahavi will Alaba nach Saudi-Arabien bringen
Keine Chance

Chelsea erwägt Enzo-Tausch für Real-Star
Mehr als 150 Millionen

Chelsea gibt für Vinicius ein Premier League-Rekordangebot ab
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Für den Sommer

Real Madrid setzt 6 hochkarätige Mittelfeldspieler auf die Shortlist

11.02.2026 - 17:53
Einigung erzielt

UEFA und Real Madrid legen Streit wegen Super League bei

11.02.2026 - 15:46
BVB oder Real?

Nico Schlotterbeck wählt noch zwischen zwei Vereinen aus

11.02.2026 - 13:58
Ein Wunsch

Premier League-Verteidiger Alex Jimenez träumt von Real-Rückkehr

10.02.2026 - 16:19
Im Sommer

Knall in Madrid: Dani Carvajal hat entschieden, Real zu verlassen

10.02.2026 - 14:02
Gehen oder bleiben

Widersprüchliche Berichte um Sandro Tonali

8.02.2026 - 17:45
Transferziel

Real Madrid beschäftigt sich erneut mit Ibrahima Konaté

8.02.2026 - 17:28
Überzeugt in Frankreich

Valentín Barco rückt bei Real Madrid und Chelsea in den Fokus

8.02.2026 - 10:48
Vor einem Monat installiert

Real Madrid hat keine Zweifel an Alvaro Arbeloa

7.02.2026 - 17:07
Pedri

Real Madrid plant Blockbuster-Transfer eines Barça-Stars

6.02.2026 - 17:15