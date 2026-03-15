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Ex-Spieler mit guten Leistungen

Tottenham verfolgt Situation um AZ-Stürmer Troy Parrott

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 15 März, 2026 11:35
Tottenham verfolgt Situation um AZ-Stürmer Troy Parrott

Der frühere Tottenham-Spieler Troy Parrott könnte im kommenden Sommer erneut mit seinem ehemaligen Klub in Verbindung gebracht werden. Laut einem Bericht des niederländischen Portals «VoetbalPrimeur» beobachtet Tottenham Hotspur die Entwicklung des Angreifers bei AZ Alkmaar aufmerksam.

Parrott steht in Alkmaar noch bis zum Sommer 2029 unter Vertrag und hat sich dort zu einem wichtigen Bestandteil der Offensive entwickelt. Dennoch gilt ein möglicher Transfer im kommenden Sommer als denkbar. Dem Bericht zufolge wäre AZ grundsätzlich bereit, über einen Verkauf zu sprechen – vorausgesetzt, ein entsprechendes Angebot liegt auf dem Tisch.

Der irische Nationalspieler hat in den vergangenen Jahren eine deutliche sportliche Entwicklung genommen, weshalb mehrere Vereine seine Situation beobachten. Sein aktueller Marktwert wird laut Transfermarkt auf rund 22 Millionen Euro geschätzt. Sollte Tottenham tatsächlich einen Vorstoss wagen, könnte der Klub somit versuchen, einen ehemaligen Spieler zurück nach Nordlondon zu holen.

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