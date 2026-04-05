Leverkusen fordert Millionen-Ablöse vom FC Arsenal

Arsenal treibt seine Planungen für den Sommer voran und hat dabei offenbar Christian Kofane von Bayer Leverkusen ins Visier genommen. Der 19-jährige Angreifer soll laut Journalist Florian Plettenberg besonders mit starken Auftritten in der Champions League überzeugt haben und steht deshalb auf der Beobachtungsliste der Gunners.

Berichten zufolge könnte Arsenal bereits im kommenden Transferfenster ein konkretes Angebot vorbereiten. Leverkusen hat jedoch klare Vorstellungen und fordert eine Ablösesumme zwischen 60 und 70 Millionen Euro für das Offensivtalent. Damit wäre ein Transfer nur für finanzstarke Klubs realisierbar.

Auch der FC Bayern München beschäftigt sich mit Kofane, hält sich aktuell jedoch zurück, solange kein konkreter Handlungsbedarf besteht. Sollte jedoch Harry Kane den Verein verlassen, könnten die Münchner in den Poker einsteigen und mit Arsenal sowie weiteren Interessenten wie dem FC Chelsea konkurrieren.