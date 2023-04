FC Luzern stattet Lars Villiger mit Profivertrag aus

Der FC Luzern stattet ein weiteres ambitioniertes Eigengewächs mit einem Profivertrag aus: Lars Villiger bindet sich langfristig an die Innerschweizer.

Mit Lars Villiger (19) bindet der FC Luzern ein weiteres vielversprechendes Nachwuchstalent langfristig an sich. Das Eigengewächs unterschreibt einen Profivertrag, der erste seiner Karriere, bis Ende Juni 2026.

«Lars hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt und nun auch in der Promotion konstant gute Leistungen gezeigt», sagt Luzern-Sportchef Remo Meyer. «Wir werden nun gemeinsam mit Lars an seiner weiteren Entwicklung arbeiten, damit er in Zukunft sein grosses Potenzial voll ausschöpfen kann.»

Mit zehn Toren in 21 Spielen weist Villiger nicht nur eine hervorragende Statistik in der Promotion League auf, sondern überzeugte auch mit einer starken Entwicklung, die ihn dazu aufsteigen liess, regelmässig mit den Profis trainieren zu dürfen.

Villiger erhält beim FC Luzern die Rückennummer 27 und wird bereits im Heimspiel gegen den FC Sion an diesem Sonntag (16.30 Uhr) im Kader von Mario Frick stehen.

aoe 1 April, 2023 16:12