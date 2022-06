Michel Renggli kehrt als Trainer zum FC Luzern zurück

Nachdem Michel Renggli zuletzt während einem halben Jahr als Trainer der U21 des FC Basel waltete, kehrt er nun wieder zu seinem Stammklub FC Luzern zurück.

Dort trainierte der Ex-Profi in der Vergangenheit bereits diverse Jugendmannschaften. Nun wird er Cheftrainer der U21. “Wir freuen uns, Michel wieder bei uns begrüssen zu können”, sagt FCL-Sportchef Remo Meyer zur Rückkehr von Michel Renggli. “Nicht nur kennt Michel den Klub und die Spieler unserer U21 in- und auswendig, er bringt auch alle Qualitäten mit, um gemeinsam mit der Mannschaft die sportlichen Ziele zu erreichen. Nach dem Aufstieg in die 1. Liga Promotion wird es seine Aufgabe sein, die Mannschaft an dieses Niveau heranzuführen und die jungen Spieler gleichzeitig weiterzuentwickeln.”

Michel Renggli kommt zurück in die Innerschweiz und übernimmt auf die neue Saison unsere U-21- Herzlich Willkommen zurück, Michel 😍💪.#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmerhttps://t.co/5O5hAO1T6h — FC Luzern (@FCL_1901) June 1, 2022

psc 1 Juni, 2022 16:33