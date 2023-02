Nächster Knall: Alpstaeg wirft den FC Luzern aus der Wirtschaft zum Schützenhaus

Der FC Luzern kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Der von der Klubleitung längst nicht mehr erwünschte Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg wirft den FC Luzern aus der Leitung der Wirtschaft zum Schützenhaus.

Wie der Super Ligist am Freitagmorgen mitteilt, hat der Verwaltungsrat der Stadion Luzern Gastro AG beschlossen, die Geschäftsführung der Wirtschaft zum Schützenhaus in neue Hände zu übergeben. Die Zusammenarbeit mit dem FC Luzern bzw. der swissporarena events ag wird per sofort beendet. Dies hat zur Folge, dass die bisherigen Mitglieder der Geschäftsleitung der Stadion Luzern Gastro AG, Richard Furrer (CFO/COO FC Luzern) und Markus Krienbühl (Leiter Medien & Kommunikation FC Luzern) per sofort von ihren Funktionen entbunden werden. Bernhard Alpstaeg steht der Stadion Luzern AG als Präsident vor und hat diesen radikalen Schritt initiiert.

Der FC Luzern legt denn auch Wert auf die Feststellung, dass der Entscheid ausdrücklich und einseitig vom Verwaltungsrat der Stadion Luzern Gastro AG getroffen wurde und nicht im Interesse des FC Luzern liege. Die Wirtschaft habe sich seit der Eröffnung kontinuierlich entwickelt und stünde nach rund einem Jahr Betrieb dort, wo sie stehen sollte. Die Wirtschaft hat sich auch zu einem beliebten Treffpunkt für alle FCL-Fans vor den Heimspielen entwickelt.

Dem Gastroleiter der Wirtschaft, Urs Berger, und dessen Team wird von Seiten des Vereins ein grosses Dankeschön ausgesprochen.

psc 24 Februar, 2023 10:38