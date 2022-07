Balotelli: Einsatz mit Adana Demirspor statt Gespräche mit Sion

Der FC Sion umgarnt Mario Balotelli intensiv, wie Präsident Christian Constantin bestätigte. Vorderhand läuft der 31-jährige Torjäger aber noch für seinen türkischen Verein Adana Demirspor auf.

Berichte aus Italien, wonach Balotelli das Testspiel bei Napoli am Mittwochabend verpassen und stattdessen Gespräche mit Sion führen könnte, haben sich nicht bewahrheitet. Der italienische Stürmer wurde beim 2:2 in der 51. Spielminute eingewechselt und markierte in der 74. Minute das zwischenzeitliche 1:1. Nach dem Spiel sagte er den anwesenden Reportern, dass er sich physisch in einem hervorragenden Zustand befände und betonte auch, dass er sehr gerne wieder für die italienische Nationalmannschaft auflaufen würde. Ein möglicher Wechsel nach Sion wurde nicht thematisiert.

Adana ist aber sehr wohl bereit, Balotelli in diesem Sommer zu verkaufen, wie der Präsident der Türken seinem Amtskollegen Constantin am vergangenen Wochenende während eines Videocalls klarmachte. Ob der Torjäger für die Walliser finanzierbar ist und ob dieser überhaupt in die Super League wechseln möchte, ist aber noch nicht klar. Constantin forderte Geduld, das Transferfenster sei noch lange geöffnet.

psc 28 Juli, 2022 13:29