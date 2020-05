Der FC Sion holt Geoffrey Serey Dié zurück

Der FC Sion gibt den ersten Neuzugang für die kommende Saison bekannt: Geoffroy Serey Dié kehrt ins Wallis zurück.

Der 35-jährige Ivorer spielte zwischen 2008 und 2013 erfolgreich für Sion und fand im Wallis den Weg in den europäischen Fussball. Es folgten die Stationen FC Basel, VfB Stuttgart, Neuchâtel Xamax und FC Aarau. Die Rückkehr zum FC Sion erfolgt per 1. Juni. Geoffroy Serey Dié unterschreibt einen Zweijahresvertrag und wird somit in dieser Saison keine Spiele mehr für Xamax bestreiten.

“Ich freue mich sehr, zum FC Sion zurückzukehren. Der Klub bedeutet mir sehr viel, er hat es mir erlaubt Europa zu entdecken”, wird der Mittelfeldpuncher vom Super League-Klub zitiert.

Serey Die est de retour au FC Sion! "Je suis très content de retrouver ce maillot rouge et blanc et de lui rendre ce qu’il m’a apporté en me faisant venir en Europe", se réjouit le milieu de terrain ivoirien. 👉https://t.co/TNhKTIUjMc#FCSion #HopSion ⚪️🔴 pic.twitter.com/QW9DO18nND — FC Sion (Stay at 🏠) (@FCSion) May 25, 2020

psc 25 Mai, 2020 10:42