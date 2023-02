Skandal-Kicker Adryan verlässt den FC Sion definitiv

Der beim FC Sion schon länger in Ungnade gefallene Stürmer Adryan verlässt die Walliser definitiv und wechselt nach Italien zu Serie B-Klub Brescia Calcio.

Der 28-Jährige kam in dieser Saison bei den Sittenern nicht mehr zum Einsatz und war zuletzt mehrfach verliehen. Nun unterschreibt Adryan in Brescia. Für Sion lief er seit 2017 insgesamt 49-mal auf und erzielte dabei 14 Treffer. Für Ärger sorgte er unter anderem damit, dass er 2019 an einem Pokerturnier in Frankreich teilnahm (und abräumte) als seine Teamkollegen ein Spiel bestritten.

psc 6 Februar, 2023 09:42