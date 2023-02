YB feiert nach Rückstand gegen St. Gallen ein Schützenfest

Der FC St. Gallen geht im Schlagerspiel der 20. Super League-Spieltags bei den Young Boys zwar früh in Führung, aber letztlich doch mit 1:5 unter.

In der 3. Minute bringt FCSG-Captain Lukas Görtler sein Team nach einem Eckball früh in Front. Nur kurze Zeit später verzeichnen die Ostschweizer bei einem Eckball einen Lattentreffer und verpassen die Zwei-Tore-Führung nur knapp. YB lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen und dreht das Spiel bis zur 17. Minute durch Tore von Cedric Itten und Kastriot Imeri. Dennoch sind die St. Galler in der ersten Halbzeit insgesamt das bessere Team und verzeichnen sogar weitere Aluminiumtreffer.

Die Schlüsselszene des Spiels ereignet sich dann knapp zehn Minuten nach Wiederanfpfiff: Görtler begeht beim Versuch Lewin Blum abzublocken ein zwar nicht absichtliches, aber strafbares Handspiel, das zum Penalty führt. Diesen verwandelt Doppeltorschütze Itten, wobei St. Gallens Keeper Zigi noch am Ball ist.

Nur kurze Zeit später ist die Partie nach zwei weiteren YB-Toren durch Christian Fassnacht und durch Fabian Rieder (erneut mittels Penalty) endgültig entschieden. Der souveräne Tabellenführer der Super League baut seinen Punktevorsprung an der Spitze weiter aus und strebt unentwegt dem Titelgewinn entgegen.

In den weiteren Super League-Spielen des Sonntags trennen sich Luzern und Lugano 1:1. Das Zürcher Derby zwischen dem FC Zürich und Winterthur endet ebenfalls mit einem 1:1-Remis.

psc 12 Februar, 2023 18:23