Nike begeistert vor der WM mit Nostalgie-Werbeclip

Die WM in Katar sorgt vor allem in Europa für sehr viel Kritik und negative Schlagzeilen. Für Unternehmen ist es kein einfaches Unterfangen in einem solchen Umfeld Werbung zu machen. Nike begeistert nun aber mit einem Werbeclip.

In diesem spielt das Thema Nostalgie eine sehr wichtige Rolle: So treten etwa Ronaldinho und Ronaldo aus der Vergangenheit auf und duellieren sich mit Kylian Mbappé und Cristiano Ronaldo aus der Moderne. Der Clip wurde am Mittwoch veröffentlicht und hat in den sozialen Medien sofort Begeisterung ausgelöst:

psc 16 November, 2022 16:55