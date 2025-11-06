Erik ten Hag führt Gespräche mit Ajax

Erik ten Hag führt Gespräche mit seinem früheren Verein Ajax Amsterdam.

Der 55-jährige Niederländer hat sich nach Angaben des "Algmeen Dagblad" am Montag mit Alex Kroeks, dem Technischen Direkter des Eredivisie-Klubs getroffen. Dabei soll es noch nicht konkret um eine Rückkehr von ten Hag an die frühere Arbeitsstätte gegangen sein, eine Annäherung fand aber offenbar statt.

Er trainierte den Klub zwischen 2017 und 2022, ehe er sich zunächst in Richtung Manchester United und später (für kurze Zeit) Bayer Leverkusen verabschiedete.

Ajax befindet sich nun auf Trainersuche. Der bisherige Übungsleiter John Heitinga wurde am Donnerstag entlassen. Nun könnte es mit ten Hag also rasch ernst werden.

Peter Schneiter 6 November, 2025 17:44