Karim Benzema kassiert dank Saudi-Wechsel nochmal ab

Torjäger Karim Benzema wechselt innerhalb Saudi-Arabiens von Al-Ittihad zu Al-Hilal. Ein Wechsel, der sich finanziell für ihn massiv auszahlt.

Berichten zufolge wird der 38-Jährige bis im Sommer rund 25 Mio. Euro kassieren. Sollte er seinen Vertrag dann noch einmal verlängern, könnten es für eine gesamte Saison dann sogar 50 Millionen Euro sein. Damit ist Benzema weltweit in den Top 10 der Spitzenverdiener.

Dieses Ranking wird nach wie vor von Cristiano Ronaldo angeführt, der bei fast 300 Millionen pro Jahr steht. Sein ewiger Rivale Lionel Messi soll in Miami 200 Mio. Euro pro Jahr kassieren.