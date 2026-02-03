SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Spitzengehalt

Karim Benzema kassiert dank Saudi-Wechsel nochmal ab

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 Februar, 2026 10:31
Karim Benzema kassiert dank Saudi-Wechsel nochmal ab

Torjäger Karim Benzema wechselt innerhalb Saudi-Arabiens von Al-Ittihad zu Al-Hilal. Ein Wechsel, der sich finanziell für ihn massiv auszahlt.

Berichten zufolge wird der 38-Jährige bis im Sommer rund 25 Mio. Euro kassieren. Sollte er seinen Vertrag dann noch einmal verlängern, könnten es für eine gesamte Saison dann sogar 50 Millionen Euro sein. Damit ist Benzema weltweit in den Top 10 der Spitzenverdiener.

Dieses Ranking wird nach wie vor von Cristiano Ronaldo angeführt, der bei fast 300 Millionen pro Jahr steht. Sein ewiger Rivale Lionel Messi soll in Miami 200 Mio. Euro pro Jahr kassieren.

Mehr Dazu
Juventus im Gespräch

Theo Hernández will zurück nach Italien
Lockrufe

Simone Inzaghi will Inter-Verteidiger Acerbi nach Saudi-Arabien holen
Transfer im Winter

Inter Mailand kurz vor Einigung mit João Cancelo – alles hängt an Barça
Rückkehr nach Europa

Ruben Neves hat genug von Saudi-Arabien
Schwindelerregende Summe

300 Mio. Euro! Weltrekord-Angebot für Kylian Mbappé
Mehr entdecken
Spitzengehalt

Karim Benzema kassiert dank Saudi-Wechsel nochmal ab

3.02.2026 - 10:31
Neustart

Karim Benzema wechselt innerhalb Saudi-Arabiens den Klub

2.02.2026 - 21:10
Mit Klubbossen unzufrieden

Cristiano Ronaldo streikt bei Al-Nassr aus Trotz

2.02.2026 - 09:54
Vorschneller Wechsel?

Unruhe um Benzema: Al-Hilal beobachtet Situation genau

1.02.2026 - 12:27
Leihe bis Saisonende

Rückkehr perfekt: João Cancelo ist wieder bei Barça

13.01.2026 - 14:04
Trainersuche läuft

Simone Inzaghi sagt ManUtd ab

9.01.2026 - 11:06
Kein Interesse

Lewandowski hat dem Saudi-Klub von Simone Inzaghi abgesagt

7.01.2026 - 19:04
Es kommt zur Rückkehr

Barça sticht Inter im Rennen um João Cancelo aus

6.01.2026 - 10:29
Sagt er Ja?

Inter Mailand hofft weiter auf spektakulären Tausch mit João Cancelo

5.01.2026 - 14:23
Juventus im Gespräch

Theo Hernández will zurück nach Italien

4.01.2026 - 13:55