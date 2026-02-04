Ruben Neves verlängert bei Al-Hilal und kehrt nicht nach Europa zurück

Der portugiesische Mittelfeldstratege Ruben Neves hält dem saudischen Klub Al-Hilal die Treue.

Zuletzt wurde mitunter über eine Europa-Rückkehr des 28-jährigen Nationalspielers spekuliert. Dazu kommt es jedoch nicht. Neves bleibt in Sadui-Arabien und verlängert bei seinem Verein langfristig bis 2029.

Der frühere Porto- und Premier League-Profi stiess im Sommer 2023 zu Al-Hilal und bleibt vorderhand dort. Er lief für die Saudis in bereits 121 Pflichtspielen auf.