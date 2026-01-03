Inter Mailand kurz vor Einigung mit João Cancelo – alles hängt an Barça

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 3 Januar, 2026 11:36
Die Europarückkehr von João Cancelo rückt immer näher. Inter Mailand soll kurz davorstehen, den Transfer unter Dach und Fach zu bringen. Barça spielt noch eine Rolle.

João Cancelo steht offenbar dicht davor, Al-Hilal den Rücken zuzudrehen. Laut dem Social-Media-Kanal «Krrish» steht Inter Mailand kurz vor einer Einigung mit Al-Hilal. Demnach handelt es sich bei dem angepeilten Modell um eine Ausleihe bis Ende Saison.

Noch ist der Deal aber nicht über die Zielgerade gelaufen. Das hat einen Grund: Cancelo will abwarten, ob sich sein Ex-Verein FC Barcelona noch mal in Bewegung setzt. Sollte sich Barça gegen eine Reunion mit dem 31-Jährigen entscheiden, würde Cancelo Inter seine finale Zugabe geben.

Cancelo war 2024 für 25 Millionen Euro von Manchester City zum saudischen Al-Hilal gewechselt, strebt im Winter aber eine Rückkehr nach Europa an. Cancelo ist bei Al-Hilal für den Rest der Saison aussortiert worden.

