Santi Cazorla denkt noch lange nicht ans Aufhören

Der spanische Spielmacher Santi Cazorla möchte seine Karriere fortsetzen.

Der Routinier mit langjähriger Arsenal-Vergangenheit spielte zuletzt während zwei Jahren in Katar bei Al-Sadd SC. Nun ist er am Ende seines Vertrags angekommen. Cazorla kann sich eine Fortsetzung seiner Aktivkarriere aber sehr gut vorstellen, nachdem er seine grossen gesundheitlichen Probleme schon länger überwunden hat. “Ich schliesse keine Türe und schaue, was die Zukunft für mich bereithält”, sagt er der “as”, “mal sehen, was auf dem Tisch liegt. Ich möchte weiterhin Fussball spielen und wichtig sein.”

Ein Verbleib in Katar ist für den ehemaligen Nationalspieler nicht ausgeschlossen: “Ich warte auf eine Rückmeldung von ihnen. Ich bin immer noch fit und möchte einfach weiter Spass haben.”

psc 2 Juni, 2022 10:43