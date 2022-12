Aufnahmen veröffentlicht: So wild feierten die Argentinier den WM-Erfolg

Weil Argentinien erstmals seit 1986 die Weltmeisterschaft gewann, wurde das Land in einen Ekstase-Zustand versetzt. Die Bilder sind bewegend.

Am vergangenen Sonntag krönte sich Argentinien zum dritten Mal mit dem WM-Pokal. Die argentinische Nationalmannschaft setzte sich im Finale in Katar im Penaltyschiessen gegen Frankreich durch (4:2). In der Heimat wurde daraufhin wild gefeiert. Zeitweise sollen in der Hauptstadt Buenos Aires bis zu fünf Millionen Menschen auf den Strassen unterwegs gewesen sein, um ihre Stars um Lionel Messi & Co. zu feiern.

Argentina: el mejor país del mundo. pic.twitter.com/wJWVj6BxSv — La Cámpora (@la_campora) December 24, 2022

adk 25 Dezember, 2022 11:11