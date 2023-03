Lionel Messi kaufte für WM-Teamkollegenen goldene iPhones

Der Superstar liess sich die Aktion rund 200’000 Euro kosten. Insgesamt besorgte Messi 35 personalisierte Handys. «Es war uns eine Ehre, Leo Messi 35 vergoldete iPhone 14 für seine Mannschaftskameraden und Mitarbeiter als Geschenk für den Gewinn des WM-Finales zu überreichen», teilt das Unternehmens, das den Auftrag vom Zauberfloh erhielt, auf Instagram mit.

Die iPhones sind auch mit dem Wappen der argentinischen Nationalmannschaft, der Nummer und dem Namen des jeweiligen Spielers graviert. Neben den Spielern durften sich auch die Mitglieder von Lionel Scalonis Trainerstab über ihr eigenes personalisiertes Exemplar freuen.

Lionel Messi will gift 35 gold iPhone 14's to all the Argentina players and staff which won the World Cup. Via IDesignGold on Instagram. 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/yDE9PkalcG

— Roy Nemer (@RoyNemer) March 2, 2023