Messi: «Es wird sicherlich meine letzte WM sein»

Lionel Messi steht mit 35 Jahren vor seiner letzten WM-Teilnahme mit Argentinien. Dies hat der PSG-Star nun verraten.

Die WM in Katar wird Lionel Messi noch spielen, die WM 2026 in Mexiko, den USA und Kanada dafür nicht mehr. «Es wird sicherlich meine letzte WM sein. Ich fühle mich körperlich gut, ich kann dieses Jahr eine sehr gute Vorbereitung absolvieren, die ich letztes Jahr nicht geschafft habe, weil die Dinge so waren, wie sie waren», sagte Messi gegenüber «Star+».

Auf die kommende WM freut er sich schon. «Ich zähle die Tage bis zur Weltmeisterschaft. Natürlich bin ich bereits nervös, ich will, dass sie jetzt stattfindet. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden», so der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft. Das Turnier in Katar könnte für den siebenfachen Weltfussballer als mehrerlei Hinsicht interessant werden. Im Anschluss daran möchte der Angreifer Medienberichten zufolge über seine Zukunft entscheiden. Sein Kontrakt bei PSG endet Ende Juni 2023, doch es gibt Gerüchte bezüglich einer Rückkehr zum FC Barcelona.

adk 6 Oktober, 2022 17:10