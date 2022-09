Lange Zwangspause für Mesut Özil nach Rücken-Operation

Mesut Özil muss wegen einer anstehenden Rücken-Operation lange Zeit pausieren.

Am Freitag teilt der frühere deutsche Nationalspieler in den sozialen Medien mit, dass ein Eingriff notwendig wird. «Leider werde ich länger ausfallen. Ich werde dieses Wochenende operiert, um meinen Rücken endlich wieder schmerzfrei zu bekommen. Ich werde alles versuchen, um so schnell wie möglich wieder auf den Platz zu kommen», so der 33-Jährige. Özil war erst im Sommer von Fenerbahçe zu Basaksehir gewechselt. Für seinen neuen Verein bestritt er in dieser Saison bisher vier Spiele. Bei diesen wird es nun eine ganze Weile bleiben.

