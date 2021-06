Lukaku erklärt: Diese Eigenschaft hätte Ronaldo gerne von mir

Romelu Lukaku und Cristiano Ronaldo zählen zu den torgefährlichsten Angreifern in der Serie A und in Europa. Vor dem Achtelfinal-Duell zwischen Belgien und Portugal gibt sich Lukaku selbstbewusst.

Am Sonntagabend (21 Uhr) kämpfen Romelu Lukaku und Cristiano Ronaldo mit ihren Nationen um das Weiterkommen ins Viertelfinal der EURO. Vor Kracher in Sevilla sagte Lukaku auf die Frage, was der eine gerne vom anderen hätte: “Ich hätte gerne seine Fähigkeiten im Dribbling und seine Schusstechnik. Und er hätte sicher gerne meine Power.”

Der Torjäger der Belgier setzte fort: “Alle sprechen immer über meine Form. Aber ich denke, in den letzten beiden Jahren habe ich ein neues Level erreicht. Es ist nicht mehr nur gute Form.” Der 28-Jährige erzielte bei der EURO bislang drei Tore für Belgien.

adk 26 Juni, 2021 17:41