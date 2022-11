Hoffnungsvolles Update zu Romelu Lukaku vor WM-Start

Der belgische Torjäger Romelu Lukaku kann wohl an der WM für Belgien spielen.

Der 29-Jährige fällt wegen Oberschenkelproblemen seit mehreren Wochen aus. Ein zwischenzeitliches Comeback musste er rasch wieder abbrechen. Laut einem Bericht von «Sky Italia» hat Lukaku am Montag ein MRI durchführen lassen. Dieses habe Verbesserungen an seinem Zustand gezeigt. Nun wird sein Gesundheitszustand von den belgischen Teamärzten jeden Tag überwacht und eingeschätzt.

Der Inter-Stürmer weilt mit seinen Nationalmannschaftskollegen in Kuwait, wo sich die Roten Teufel derzeit auf die WM in Katar vorbereiten. Nationaltrainer Roberto Martinez sagte, dass Lukaku noch nicht fit sei, aber jeden Tag behandelt werde, damit ein Einsatz an der Endrunde möglich wird.

Belgien beginnt die WM am 23. November mit dem Spiel gegen Kanada.

