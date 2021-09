Mario Balotelli verspottet Besiktas-Trainer mit einem Rache-Jubel

Beim 3:3-Remis zwischen Besiktas und seinem Klub Adana Demirspor brüskiert der 31-jährige Italiener beim Torjubel Besiktas-Coach Sergen Yalcin: Als Balotelli rund 10 Minuten vor Schluss den 2:3-Anschlusstreffer markiert, läuft er vor die Trainerbank des Heimteams, zeigt zunächst auf seinen eigenen Kopf und dann auf Yelcin.

Es ist eine Aktion mit einem Vorspiel: Als der Torjäger einst für Manchester City auflief und bei einem Testspiel gegen LA Galaxy auf provokante Art und Weise ein Hackentor erzielen wollte, wurde er einerseits von seinem damaligen Trainer Roberto Mancini sofort ausgewechselt und aussderem von Yelcin, der als TV-Experte arbeitete, hart angegangen. “Er hat kein Gehirn! Wenn ich an Mancinis Stelle wäre, würde ich ihn feuern”, meinte der heutige Besiktas-Trainer damals.

When Mario Balotelli did this against the Galaxy and was immediately substituted 😂 pic.twitter.com/I6q0OP1Z3q

