Neymar könnte auch im Achtelfinal gegen Südkorea ausfallen

Brasilien muss bei der Weltmeisterschaft möglicherweise noch länger ohne Neymar auskommen. Auch gegen Südkorea (Montag, 20 Uhr) könnte der Offensivstar fehlen.

Neymar droht auch für den WM-Achtelfinal der Ausfall. Brasiliens Mannschaftsarzt Rodrigo Lasmar sagte am Freitag rund um das 0:1 gegen Kamerun: «Wir haben noch 72 Stunden Zeit, wir haben noch die Chance. Lasst uns abwarten und schauen.» Neymar verletzte sich am ersten Gruppenspieltag beim 3:0 gegen Serbien am Knöchel und stand seither nicht wieder auf dem Platz.

Während es bei Neymar Hoffnung gibt, steht das WM-Aus von Alex Telles und Gabriel Jesús mittlerweile fest. Das Duo hat Knieprobleme. Brasiliens Nationaltrainer Tite erklärte das Verletzungspech so: «Die körperlichen Voraussetzungen werden höher und höher. Es gibt kürzere Intervalle zwischen den Spielen. Ausserdem ist die WM mental sehr fordernd. Es saugt dich aus.»

