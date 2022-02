Seleçao-Coach Tite macht nach der WM in Katar Schluss

Der brasilianische Nationaltrainer Tite wird sein Amt nach der WM in Katar Ende dieses Jahres niederlegen.

Dies hat der 60-Jährige bei “Redação SporTV” nun bestätigt: “Ich bleibe bis zum Ende der Weltmeisterschaft. Ich habe keinen Grund, hier zu lügen. Ich habe in meiner Karriere alles gewonnen, das Einzige, was mir noch fehlt, ist die Weltmeisterschaft.” Nach dem Turnier in Katar ist Schluss. Tite übernahm die Seleçao im Juni 2016 als Nachfolger von Dunga und hat das Team seither bei 70 Spielen betreut. 2019 gewann sein Team die Copa América, 2021 ging das Finale gegen Erzrivale Argentinien verloren. Bei der WM 2018 scheiterte Brasilien im Viertelfinale gegen Belgien.

Em participação ao vivo no #redaçãosportv, Tite disse que encerrará seu ciclo na seleção brasileira após a Copa do Mundo do Catar 🇧🇷 #ge pic.twitter.com/n8d22aW390 — ge (@geglobo) February 25, 2022

psc 25 Februar, 2022 16:51