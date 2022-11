Weiterhin angeschlagen: Thomas Müller verpasst finalen WM-Test

Der deutsche Nationalspieler Thomas Müller muss weiterhin kürzertreten. Der 33-Jährige verpasst auch den finalen WM-Test der DFB-Elf gegen den Oman.

Der Bayern-Stürmer verpasste das Abschlusstraining in Maskat. Dort wird Deutschland am Mittwochabend (18 Uhr) gegen den Oman sein letztes Spiel vor dem Start der WM bestreiten. Müller plagen Rückenprobleme, die auf die Adduktoren ausstrahlen. Wegen diesen und auch wegen eines grippalen Infekts und einer weiteren Corona-Infektion ist er in den letzten knapp zwei Monaten immer wieder ausgefallen. Den letzten Ernstkampf über 90 Minuten bestritt er am 30. September beim 4:0 gegen Leverkusen.

Bundestrainer Hansi Flick sagt zum Zustand seines Stürmers: «Natürlich hatte Thomas eine lange Pause, aber er ist letztendlich gut vorbereitet und hat gut trainiert in München. Das wollen wir hier fortsetzen. Auf den Positionen haben wir schon sehr gute Qualität, die brauchen wir auch, wenn wir das Turnier erfolgreich spielen wollen. Es geht also auch darum, was uns die Spieler anbieten. Thomas und Antonio werden am Samstag beide wieder voll mit der Mannschaft trainieren.»

Real-Profi Antonio Rüdiger fehlte wegen Hüftproblemen im Training. Mario Götze (Frankfurt) sowie Christian Günter und Matthias Ginter (beide Freiburg) pausierten am Dienstag, weil sie Sonntag noch mit ihren Klubs im Einsatz standen.

psc 15 November, 2022 16:28