Antonio Rüdiger fällt ein aufreizender Galopp gegen Japan auf die Füsse

Und zwar nicht für seine Leistung, die über weite Strecken tadellos war. Kaum einen Zweikampf verlor der Real-Verteidiger. In der 64. Minute lief er den späteren Torschützen Takuma Asano souverän ab. Die Art und Weise, wie er dies tat, ist allerdings fragwürdig: Im Galopp-Stil und sehr aufreizend verhöhnt er seinen Gegenspieler und grinst danach auch noch.

Hinterher haben Rüdiger und seine Mannschaftskollegen dann nichts mehr zu lachen. Japan dreht das Spiel und gewinnt dank einer enormen Leistungssteigerung in der Schlussphase mit 2:1.

Der aufreizende Galopp von Rüdiger im Video:

In football as in life #Rüdiger🇩🇪, when you don't respect others, others don't respect you !! @DFB_Team_EN 1 – @jfa_en 2 @MovistarFutbol @FIFAWorldCup #Respect pic.twitter.com/h44NADPt0u

— Martín Ruiz S. (@MartinRuiz_GkC) November 23, 2022