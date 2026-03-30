DFB & Squadra Azzurra drohen Nicolo Tresoldi an drittes Land zu verlieren

Das 21-jährige Sturmtalent Nicolo Tresoldi vom FC Brügge hat aktuell die Möglichkeit für drei Nationalmannschaften aufzulaufen. Argentinien könnte das Rennen machen.

Bislang kommt der Youngster in der U21 des DFB zum Zug. Deutschland droht beim in Cagliari geborenen Angreifer aber ebenso den Kürzeren zu ziehen wie auch Italien. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Tresoldi zwar auf dem Schirm und auch schon namentlich als möglichen WM-Kandidaten genannt. Argentinien gibt nun laut «Bild» aber Gas und versucht den Stürmer für sich zu gewinnen.

Die Erfolgsaussichten sind offenbar nicht allzu schlecht. Tresoldi hat eine argentinische Mutter und einen italienischen Vater, wuchs aber in Deutschland auf. Im Nachwuchsbereich war er bislang ausschliesslich für den DFB aktiv. In der U21 hat er in 23 Spielen bereits zwölf Treffer markiert. Gegen Nordirland erzielte er am vergangenen Freitag beim 3:0-Sieg gegen Nordirland einen Doppelpack. Zuletzt betonte er auch, dass er sich im deutschen Verband grundsätzlich wohlfühlt. Eine definitive Entscheidung hat er aber offenbar noch nicht getroffen.

In jüngerer Vergangenheit gibt es einige Beispiele von für Deutschland berechtigten Spielern, die letztlich einen anderen Verband wählten – beispielsweise der Österreicher Paul Wanner. Ob Tresoldi auch zu dieser Kategorie zählen wird, ist noch unklar.

Klubtechnisch ist der junge Stürmer ebenfalls in aller Munde. Der Brügge-Profi soll beispielsweise das Interesse von Arsenal geweckt haben.