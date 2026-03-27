Bitteres WM-Aus: Argentinischer Stürmer reisst sich das Kreuzband

Die argentinische Nationalmannschaft muss an der WM auf den aufstrebenden Angreifer Joaquin Panichelli verzichten.

Der 23-Jährige spielt seit Anfang 2023 in Europa – zunächst in Spanien und seit vergangenem Sommer in Frankreich. In der Ligue 1 sind ihm in dieser Saison bereits 16 Treffer geglückt, was ihm zuletzt auch ein Aufgebot für die Albiceleste eingebracht hat. Panichelli hat sich nun aber laut «ESPN Argentina» einen Kreuzbandriss zugezogen und wird deshalb nicht nur den Rest dieser Saison, sondern auch die WM im Sommer definitiv verpassen.

Zuletzt wurde er sogar schon als Nachfolger von Landsmann Julian Alvarez bei Atlético gehandelt, falls dieser den Verein verlassen sollte.

Nationaltrainer Lionel Scaloni muss für die geplante Titelverteidigung im Sommer auf Panichelli verzichten.