Überzeugt in Frankreich

Valentín Barco rückt bei Real Madrid und Chelsea in den Fokus

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 8 Februar, 2026 10:48
Valentín Barco rückt bei Real Madrid und Chelsea in den Fokus

Valentín Barco hat mit starken Leistungen in Frankreich Begehrlichkeiten geweckt. Nun soll für den Mittelfeldspieler im Sommer der nächste Schritt in seiner Karriere anstehen.

Der 21-jährige Argentinier von Racing Strasbourg steht sowohl bei Real Madrid als auch beim FC Chelsea auf der Liste möglicher Verstärkungen. Besonders Chelseas Trainer Liam Rosenior soll eine Verpflichtung des vielseitigen Mittelfeldspielers ausdrücklich befürworten.

In der laufenden Ligue-1-Saison kommt Barco auf 17 Einsätze, ein Tor und vier Vorlagen. Der argentinische Nationalspieler, der bislang einmal für die A-Auswahl auflief, steht in Strassburg noch bis 2029 unter Vertrag. Sein Marktwert wird aktuell auf rund 25 Millionen Euro taxiert.

