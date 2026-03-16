Chelsea-Profi Mudryk ist optimistisch, Dopingsperre massiv zu verkürzen

Der ukrainische Fussballprofi Mykhaylo Mudryk ist wegen einer Dopingsperre bis auf Weiteres ausser Gefecht gesetzt. Der 25-Jährige kämpft um eine Aufhebung der globalen Sperre und hofft darauf, bald wieder in Frankreich tätig werden zu können.

Eine Anwaltskanzlei arbeitet gemäss «L’Équipe» mit Hochdruck daran, die Sperre aufzuheben bzw. zu verkürzen. Sollte dies gelingen, könnte Mudryk an Chelseas Partnerklub Racing Strassburg ausgeliehen werden und künftig in der Ligue 1 auflaufen.

Die Sperre wurde ursprünglich auf vier Jahre befristet. Dieselbe Kanzlei, die sich um Mudryk kümmert, konnte in der Vergangenheit bereits bei Paul Pogba eine Verkürzung einer Dopingsperre erwirken. Ob dies nun wieder gelingt, bleibt vorderhand offen. Der Ukrainer ist jedenfalls optimistisch.